POL-K: 201104-3-K Entwendetes Mobiltelefon bei mutmaßlichem Taschendieb gefunden

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstagvormittag (3. November) in Köln-Mülheim ein entwendetes Mobiltelefon bei einem mutmaßlichen Taschendieb (14) gefunden.

Nach einem telefonischen Hinweis an die Polizei waren Zivilfahnder dem Jungen sowie zwei 17 und 28 Jahre alten Frauen auf dem Wiener Platz gefolgt. Unter den Augen der Zivilbeamten näherte sich die kleine Gruppe kurz vor Mittag geschickt zumeist älteren Passanten und versuchte, in deren Taschen zu schauen. Bei der Personenkontrolle entdeckten die Einsatzkräfte das Mobiltelefon und fanden heraus, dass es einer Seniorin (76) eine Stunde zuvor an einer Treppe der KVB-Haltestelle Neumarkt entwendet worden war. Nach seiner Vernehmung übergaben die Polizisten den Jungen an eine Jugendeinrichtung der Stadt Köln, wo er bereits vermisst wurde. (mw/de)

