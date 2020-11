Polizei Köln

POL-K: 201104-2-K/BAB Frechener in Lebensgefahr - Alleinunfall im Kreuz Köln West

KölnKöln (ots)

Ein junger Mann aus Frechen (21) ist in der Nacht auf Mittwoch (4. November) mit seinem BMW im Kreuz Köln West schwer verunglückt. Nach ersten Ermittlungen stieß er gegen 1 Uhr auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Aachen mit seinem Auto gegen die Fahrbahntrennung der Zufahrt zur A 1 und schleuderte über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und ordneten eine Blutprobe aufgrund des Verdachts von Alkohol im Blut an. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

