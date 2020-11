Polizei Köln

POL-K: 201104-1-K Verkehrsunfall zwischen Motorrad- und Autofahrer im Tunnel unter der Lanxess-Arena

KölnKöln (ots)

Im Tunnel unterhalb der Lanxess-Arena im Stadtteil Deutz hat sich ein Motorradfahrer (22) bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (3. November) eine schwere Handverletzung zugezogen. Er war gegen 15.20 Uhr seitlich mit einem Auto zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der Motorradfahrer und der Ford-Fahrer (42) beide in Richtung Ottoplatz unterwegs. Noch im Tunnel soll der 22-Jährige den Fahrstreifen gewechselt haben und dabei aus bislang ungeklärter Ursache in die Fahrerseite des Autos geprallt sein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell