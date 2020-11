Polizei Köln

POL-K: 201103-2-K Zivilfahnder stellen Taschendiebin kurz nach der Tat

Köln

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Montagmittag (2. November) eine polizeibekannte Taschendiebin (39) im Stadtteil Nippes festgenommen. Die Polizisten hatten gegen 12 Uhr beobachtet, wie die 39-Jährige in Geschäften auf der Neusser Straße versuchte, Kunden zu bestehlen. In einem Fall gelang es der Tatverdächtigen, das Smartphone einer Geschädigten (46) aus einer Tasche zu ziehen und aus dem Laden zu flüchten. Die Einsatzkräfte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und stellten die mutmaßliche Diebin in einer Seitenstraße. Die anschließende Personendurchsuchung förderte weiteres mutmaßliches Diebesgut aus unterschiedlichen Geschäften zu Tage. Die Festgenommene räumte die Diebstähle sofort ein. Sie soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/de)

