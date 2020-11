Polizei Köln

POL-K: 201103-1-K Taschendiebe auf Hohe Straße wiedererkannt - Festnahme

KölnKöln (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag (2. November) eine polizeibekannte und per Haftbefehl gesuchte Taschendiebin (33) sowie ihren Mittäter (35) in der Altstadt-Nord festgenommen. Beiden wird vorgeworfen, am Abend des 18. September (Freitag) einer 84-jährigen Seniorin die Geldbörse auf der Dellbrücker Hauptstraße entwendet zu haben. Mit der darin befindlichen Bankkarte sollen die beiden Tatverdächtigen in mehr als 20 Fällen unter anderem Mobiltelefone, Spielkonsolen, Schmuck und Zigaretten gekauft sowie Bargeld abgehoben haben. Hierdurch entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Gegen 16.30 Uhr war das gesuchte Duo einem Zivilfahnder des Kriminalkommissariats 73 auf der Hohe Straße aufgefallen. Der hatte daraufhin uniformierte Polizisten hinzugerufen. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Köln und Wuppertal stellten Kriminalbeamte Bargeld sowie ein gestohlenes Handy sicher.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 35-Jährige nach seiner Vernehmung entlassen. Die vorbestrafte 33-Jährigen wird heute zur Verkündung des Haftbefehls einem Richter vorgeführt. (mw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell