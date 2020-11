Polizei Köln

POL-K: 201102-4-K Leverkusener nach Angriff am Deutzer Bahnhof lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtige stellen sich der Polizei

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 28. Oktober

Am Freitag (30. Oktober) haben sich zwei bereits polizeibekannte Männer (20, 19) im Beisein ihrer Rechtsanwälte infolge einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln gestellt. Beide sind dringend verdächtig, in der Nacht auf Samstag (10. Oktober) am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen 35-Jährigen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung durch Schläge lebensgefährlich verletzt zu haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hatte mit Fotos aus Überwachungskameras nach den Angreifern und deren noch unbekanntem Begleiter gefahndet. Beide haben sich in ihren Vernehmungen zu den Tatvorwürfen geäußert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern noch an. (cg/de)

