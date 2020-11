Polizei Köln

POL-K: 201102-2-K/BAB Metallplatten auf der Autobahn - Motorradfahrer in Klinik

KölnKöln (ots)

Ein Motorradfahrer (53) ist am Samstagnachmittag (31. Oktober) nach der Kollision mit Metallplatten auf der A 44 bei Aldenhoven gegen einen VW (Fahrer 39) geschleudert und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen stammen die Metallteile von einem mobilen Verkaufsanhänger am Fahrzeug eines 53 Jahre alten Mannes, der kurz zuvor (gegen 15.30 Uhr) die Unfallstelle in Richtung Mönchengladbach passiert hatte. (ph/de)

