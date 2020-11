Polizei Köln

POL-K: 201101-7-K Stadtbahn kollidiert mit Mercedes-Fahrer - Schwerverletzt

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (31. Oktober) ist ein Mercedes-Fahrer (41) in Köln-Braunsfeld schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn sowie seine unter Schock stehende Beifahrerin (62) in eine Klinik. Die Bahnfahrerin (26) erlitt einen Schock.

Ersten Ermittlungen zufolge stand der Mercedes-Fahrer gegen 12.30 Uhr vor einer roten Ampel auf dem Abbiege-Fahrstreifen der Aachener Straße in Höhe der Peter-Von-Fliesteden-Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts. Beim Abbiegevorgang überquerte der 41-Jährige die auf der Aachener Straße verlaufenden Gleise, als ihn die querende Stadtbahn der Linie 1 erfasste. Der Mercedes soll bis zum Stillstand vor der Bahn hergeschoben worden sein.

Wie es zu dem Unfall kam, bleibt zu klären. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die KVB-Strecke und den Abbiegestreifen für etwa vier Stunden. (jk/kk)

