Polizei Köln

POL-K: 201030-3-K/BAB Polizei zieht Gefahrguttransporter mit gravierenden technischen Mängeln aus dem Verkehr

KölnKöln (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (29. Oktober) auf der Bundesautobahn 3 einen verkehrsunsicheren Tanklaster aus Italien kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der mit mehr als 23.500 Litern Spezialbenzin beladene Gefahrguttransporter gegen 12.00 Uhr auf dem Rastplatz Königsforst aufgefallen.

Bei der technischen Überprüfung des Spezialfahrzeugs stellten die Polizisten nicht nur Risse am Fahrgestell fest, sondern bemerkten auch lose Schrauben am Verbindungsbolzen zwischen Zugmaschine und Tankauflieger. Sie begleiteten den Tanklaster zu einer Spezialfirma und ordneten dort das fachgerechte Umpumpen des Gefahrstoffs an. Noch heute sollen Sattelzug und Auflieger einem Sachverständigen vorgeführt werden. Erst nach vollständiger Reparatur, darf der Tanklaster wieder im Straßenverkehr benutzt werden. Gegen den Fahrer (47) und den Halter fertigen die Beamten eine Anzeige.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem transportierten Kohlenwasserstoffgemisch um einen entzündbaren Stoff der Gefahrgutklasse 3. (al/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell