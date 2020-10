Polizei Köln

POL-K: 201030-1-K Hohe Domkirche mit Farbe besprüht - Polizei stellt Tatverdächtigen

KölnKöln (ots)

Dank eines aufmerksamen Kölners (33) hat die Polizei in der Innenstadt einen bereits polizeibekannten Obdachlosen (37) gestellt. Der 37-Jährige steht im dringenden Verdacht, eine Außenwand des Domes mit Farbe beschmiert zu haben. Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung verantworten. Das Kriminalkommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen und in Zusammenarbeit mit der KASA (Kölner Anti Spray Aktion) und der Dombauhütte Köln die zeitnahe Reinigung der Kathedrale abgestimmt.

Gegen 9.20 Uhr bemerkte der 33-Jährige einen Mann, der Farbe an den Dom schmierte. Der Zeuge folgte dem Tatverdächtigen und lotste Polizisten per Telefon direkt zum Aufenthaltsort des Verdächtigen. In dessen Tasche fanden die Beamten eine Sprühdose in passender Farbe.

Weitere Informationen zu KASA sind unter dem folgenden Link veröffentlicht: http://www.kasa-koeln.de/

(he)

