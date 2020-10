POL-K: 201029-7-K Polizei Köln fahndet nach vermisstem Senior - Fahndungsrücknahme

Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 20. September

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4696001

Ein Mitarbeiter der Stadt Köln hat am Montag (26. Oktober) den Gesuchten in einem Waldstück in Köln-Niehl tot aufgefunden. Nach Abschluss der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Vermisstenstelle der Polizei hat die Angehörigen des Mannes benachrichtigt. (al/he)

