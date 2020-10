Polizei Köln

POL-K: 201029-4-K Über 400 Kartons voller Kleidungsstücke mit gefälschten Markenetiketten beschlagnahmt - Tatverdächtiger festgenommen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochmorgen (28. Oktober) in der Innenstadt einen per Haftbefehl gesuchten Kölner (46) festgenommen. Dem bereits einschlägig Polizeibekannten wird vorgeworfen, im großen Stil gefälschte Markenkleidung erworben und mit Gewinn über Internetportale an Kleinhändler verkauft zu haben. Kriminalbeamte setzten den 46-Jährigen gegen 8 Uhr in einem Hotel fest und durchsuchten zeitgleich dessen zwei privat genutzten Wohnungen in Köln-Poll und vier Lagerhallen in Weilerswist. Dort fanden die Ermittler unter anderem mehr als 400 Kartons mit Oberbekleidung. Die Textilien sind mit gefälschten Etiketten hochpreisiger Marken ausgestattet. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag.

Für den Transport der sichergestellten Kartons setzte die Kriminalpolizei Köln drei Lastwagen (7,5 Tonner) ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 46-Jährige die gefälschte Ware in der Türkei erworben haben. Überwiegend auf dem Seeweg soll er die Kleidungsstücke dann nach Deutschland importiert haben. (ph/he)

