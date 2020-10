Polizei Köln

POL-K: 201029-2-K Jugendliche "Liyah" aus Köln vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

KölnKöln (ots)

Mit Fotos fahndet die Polizei Köln nach der als vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Aaliyah. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die Jugendliche am Sonntagabend (27. September) zwischen 19 und 20 Uhr ihre Wohneinrichtung in Köln verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://url.nrw/F0007

Die Vermisste hält sich möglicherweise im Umfeld der linken Szene auf und ist dort unter dem Spitznamen "Liyah" bekannt. Sie ist etwa 1,80 Meter groß und schlank.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer hat Aaliyah in den letzten Wochen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

