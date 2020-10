Polizei Köln

POL-K: 201028-6-K Falscher Hausmeister bedroht Heimbewohnerin mit Messer und erbeutet Bargeld - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Seniorin (84) fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 20 Jahre alten, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann. Dem Unbekannten wird vorgeworfen, sich am Mittwochvormittag (28. Oktober) in der Kölner Innenstadt in eine Seniorenresidenz eingeschlichen und eine Bewohnerin mit einem Messer bedroht zu haben. Mit den Ersparnissen der wehrlosen Geschädigten soll der mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidete Täter vom Severinswall in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zur Tatzeit soll er schwarze Handschuhe und eine weiße Sturmhaube getragen haben.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer hat den beschriebenen Mann gegen 11 Uhr im Bereich des Severinswalls gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Raubdelikt in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Telefonnummer 0221 2290-0 oder per E-Mail an poststellekoeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betrat der Täter gegen 11 Uhr das Seniorenheim und gab sich gegenüber der 84-Jährigen als Hausmeister aus. Nachdem er sich mit diesem Trick das Vertrauen der gehbehinderten Dame erschlichen hatte, habe die Bewohnerin die Zimmertür geöffnet. Die Geschädigte gab zu Protokoll, der Täter habe sie zu Boden gestoßen, mit der gezückten Klinge bedroht und Bargeld gefordert. (al/he)

