Polizei Köln

POL-K: 201027-5-K Drei schwer verletzte Frauen bei Fahrradunfällen

Köln (ots)

Zwei Radfahrerinnen (32, 62) und eine Fußgängerin (70) sind am Montag (26. Oktober) nach Fahrradunfällen in der Neustadt-Nord mit schwere Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Gegen 10 Uhr stürzte die 62-Jährige auf der Niehler Straße in Höhe Lohsepark ohne Fremdeinwirkung auf dem belaubten Radweg. Wenig später erfasste die 32 Jahre alte Fahrerin eines Citybikes die Seniorin, als diese im Kreuzungsbereich Aachener Straße/Hohenzollernring vom Gehweg auf den in Richtung Zülpicher Platz führenden Radweg trat.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen.

