POL-K: 201027-3-LEV Weiterer Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Am Montagabend (26. Oktober) hat ein bewaffneter Mann gegen 20.50 Uhr eine Tankstelle auf der Rolandstraße in Leverkusen-Quettingen überfallen. Nach ersten Ermittlungen bedrohte der Unbekannte zwei Angestellten (19w, 19m) mit einem Werkzeug, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen großen Schraubendreher oder einen Radmutternschlüssel gehandelt haben könnte. Mit dem Kasseninhalt sowie einem Portemonnaie sei der etwa 20 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Räuber in Richtung Kolberger Straße/ Quettinger Feld weggerannt. Er wird als dunkelhaarig mit Dreitagebart beschrieben und soll bei dem Überfall einen dunkle Jacke mit Kapuze sowie eine helle Hose getragen haben.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zum Überfall auf eine Tankstelle im Stadtteil Wiesdorf vom 24. Oktober (Pressemeldung Ziffer 4 vom 26. Oktober 2020) und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/de)

