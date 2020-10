Polizei Köln

POL-K: 201026-6-K Polizei Köln fahndet nach Einbrecher - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch unbekannten Einbrecher. Der Abgebildete ist dringend verdächtig, am Samstagnachmittag (18. Juli) im Stadtteil Rodenkirchen die Terrassentür eines Hauses in der Mozartstraße aufgehebelt zu haben. Mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro flüchtete der Täter unerkannt.

Die Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://url.nrw/20k1264

Die Polizei Köln fragt:

Wer kennt den auf den Fahndungsbildern abgelichteten Mann? Wer kann Angaben zu dessen Identität und/oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 72, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Aus technischen Gründen ist der Link zurzeit nicht abrufbar. Die Polizei Köln informiert über eine separate ots-Meldung über einen neuen Link zu Fahndungsbildern. (he/de)

