Polizei Köln

POL-K: 201026-4-LEV Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle

Köln (ots)

Am Samstagabend (24. Oktober) hat ein mit einem Schraubendreher bewaffneter Mann eine Tankstelle auf der Karl-Krekeler-Straße in Leverkusen-Wiesdorf überfallen. Der Unbekannte soll eine Angestellte (19) gegen 19.40 Uhr festgehalten und ihr den Schraubendreher gegen den Rücken gedrückt haben, während er Bargeld sowie Tabakwaren einsteckte. Zeugenaussagen zufolge stieg er nach Verlassen der Tankstelle als Beifahrer in einen schwarzen Mercedes, der aus Richtung Williy-Brand-Ring auf das Tankstellengelände gefahren war. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussagen der Überfallenen soll der dunkelhaarige Täter mit Vollbart etwa 20-26 Jahre alt und ca. 1,75 m groß sein. Bei der Tat soll er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Hose getragen haben und nicht maskiert gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/de)

