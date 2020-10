Polizei Köln

POL-K: 201026-3-K Golf-Fahrer mit rund 1,3 Promille unterwegs - Vespa-Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (25. Oktober) ist ein Vespa-Fahrer (55) in der Neustadt-Süd von einem abbiegenden VW Golf erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren den 55-Jährigen mit diversen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Vespa-Fahrer gegen 18.45 Uhr stadteinwärts auf der Roonstraße unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung Lindenstraße mit dem abbiegenden Golf frontal zusammenstieß. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 30-jährige Autofahrer mit rund 1,3 Promille unterwegs war. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (al/de)

