Polizei Köln

POL-K: 201025-4-K/LEV Polizei warnt vor falschen Ordnungsamtsmitarbeitern - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach Zeugen, die Hinweise zu zwei Männern geben können, die sich in Leverkusen-Hitdorf als Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Leverkusen ausgegeben haben sollen. Dabei soll es sich um zwei Deutsche bekleidet mit Bomberjacken, Kappen und schwarzen Mund-Nasen-Masken handeln.

Auf dem Parkplatz der Kirche in der Wiesenstraße sprachen die Männer am Samstagnachmittag (24. Oktober) gegen 16.15 Uhr eine Leverkusenerin (47) an und forderten ein Verwarngeld von 50 EUR von ihr, weil sie in der Öffentlichkeit keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und dies gegen Coronaschutzverordnung verstoßen würde. Die 47-Jährige wusste nichts von einer generellen Tragepflicht. Ihr kam das Verhalten der Männer verdächtig vor und sie verlangte eine Quittung von den beiden "Kontrolleuren". Die Männer sprachen eine mündliche Verwarnung aus und entfernten sich zügig zu Fuß. Die Frau meldete den Fall umgehend telefonisch der Polizei und erstattete Anzeige.

Stadt Leverkusen und Polizei Köln weißen darauf hin, dass Mitarbeiter des Ordnungsamts Leverkusen nie Geld direkt vor Ort verlangen, sondern immer ein Verfahren einleiten. Zudem tragen sie bei der Ausübung ihres Dienstes in der Regel Ordnungsamtsbekleidung und können sich immer mit einem Dienstausweis ausweisen.

Zeugen, die von den Tatverdächtigen angesprochen oder "zur Kasse gebeten worden sind" oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 57 zu melden. (cr/rr)

