Polizei Köln

POL-K: 201025-2-K Frau rammt drei geparkte Autos und überschlägt sich

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25. Oktober) hat eine Kia-Fahrerin (20) im Stadtteil Niehl einen schweren Verkehrsunfall verursacht und insgesamt drei geparkte Autos beschädigt. Dabei überschlug sich ihr Kia auf der Sebastianstraße und blieb auf dem Dach liegen. Ein Zeuge soll der jungen Frau aus dem Fahrzeug geholfen haben. Die 20-Jährige soll stark nach Alkohol gerochen und sich dabei kaum auf den Beinen gehalten haben. Ein Atemalkoholtest vor Ort war nicht möglich. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Polizisten ordneten im Krankenhaus die Blutentnahme durch einen Arzt an. Den nicht mehr fahrbereiten Kia ließen die Beamten abschleppen. Mobiltelefon und Führerschein der Kölnerin stellten die Einsatzkräfte sicher.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/rr)

