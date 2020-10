Polizei Köln

POL-K: 201023-5-K Handtaschenraub in der Altstadt - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei dunkel gekleidete Frauen haben einer Kölnerin (71) am Freitagmorgen (23. Oktober) auf der Hämergasse die Handtasche geraubt und die geschockte Seniorin dann in die Irre geführt.

Nach ersten Ermittlungen soll eine der Räuberinnen die 71- Jährige angerempelt und ihr die Tasche aus der Hand gerissen haben. Während die Räuberin in Richtung Breite Straße weglief, trat die Komplizin in Aktion und führte die unter Schock stehende Geschädigte in die Gegenrichtung - zurück zur Zeppelinstraße, woher die Seniorin gekommen war. Die beiden Gesuchten sollen etwa 1,65 m groß sein und hatten ihre dunklen Haare nach Zeugenaussagen zu einem Zopf zusammengebunden. Eine Tatverdächtige soll mit einem hellen Mantel, schwarzen Stiefeln und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die Andere trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Die Gesuchten sollen gegen 9.50 Uhr an der KVB-Haltestelle Appellhofplatz in eine Bahn eingestiegen sein.

Die Polizei fragt daher: Wer hat die beschriebenen Frauen gegen 9.50 Uhr an der KVB-Haltestelle Appellhofplatz oder gegen 9.00 Uhr im Bereich der PAN-Klinik am Neumarkt in Gehrichtung Zeppelinstraße gesehen? Hinweise nimmt das KK 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

