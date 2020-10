Polizei Köln

POL-K: 201023-4-K "Doppeltes Aus" für "Oldtimer"-VW und Schrottanhänger

Köln (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (22. Oktober) im Stadtteil Poll einen 37 Jahre alten VW Golf und einen mit Altmetall beladenen Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten kontrollierten den Schrotthändler (53) und das in die Jahre gekommene Gespann gegen 16.30 Uhr auf der Rolshover Straße und ordneten die Untersuchung bei einem Sachverständigen an. Die Prüfer stellten neben defekten Bremsen vor allem Mängel an der Beleuchtung des Plateauanhängers fest. Ergebnis: verkehrsunsicher!

Auch den "antiken" Golf mit einer Laufleistung von 820 000 Kilometern stellten die Sachverständigen auf den Prüfstand. Ölverlust des Motors, verschlissene Bremsen und mangelnde Beleuchtung standen auch hier auf der Mängelliste. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten dem Fahrer, sein Gespann im Straßenverkehr weiter zu benutzten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld. (al/de)

