Polizei Köln

POL-K: 201023-2-BAB/AC/K Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 44 bei Aachen-Brand

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (23. Oktober) ist ein Sprinter-Fahrer (40) auf der Bundesautobahn 44 in Höhe der Anschlussstelle Aachen-Brand von der Fahrbahn abgekommen und beim Aufprall an einem Baum tödlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Derzeit wird der nachfolgende Verkehr in Richtung Aachen über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (as/de)

