Polizei Köln

POL-K: 201023-1-K Mobile Beratungsstelle zum Thema Einbruchschutz am 25.Oktober 2020 am Friesenplatz und in Deutz

Köln (ots)

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen fällt der Aktionstag gegen Wohnungseinbruch - "Riegel vor! Sicher ist sicherer." am 25. Oktober 2020 im Polizeipräsidium Köln aus. Die Fachberater der Kriminalprävention werden an diesem Tag aber gleich zwei Mal mit der "Mobilen Beratungsstelle" im Stadtgebiet für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Einbruchschutz ansprechbar sein: in der Zeit von 11 bis 13 Uhr am Friesenplatz und von 14 bis 16 Uhr am Ottoplatz in Köln-Deutz. Interessierte werden gebeten, während der Anwesenheit am Beratungsmobil eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Die Fachberater sind darüber hinaus montags bis freitags telefonisch in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0221/229-8008 erreichbar. Durchgehend ist unter dieser Nummer auch ein Anrufbeantworter geschaltet. Terminanfragen sind auch per Mail an Einbruchschutz.koeln@polizei.nrw.de möglich. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell