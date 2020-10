Polizei Köln

POL-K: 201022-4-K/BN/BAB Motorradfahrt ohne Helm endet in Klinik - schwerverletzt

Köln (ots)

Nach einem Unfall mit einem nicht zugelassen Motorrad auf der Bundesautobahn 565 in FR Altenahr sind am Mittwochabend (21. Oktober) ein Motorradfahrer (44) und sein Sozius (57) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Männer in eine Klinik.

Gegen 19.30 Uhr fiel die Suzuki erstmalig in Bonn-Tannenbusch auf, weil der 57 Jahre alte Sozius keinen Helm trug. Trotz Anhaltezeichen der eingesetzten Bonner Polizeibeamten setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort und fuhr über die Anschlussstelle Tannenbusch auf die Bundesautobahn 565. Dort brach die Streife die Verfolgung wegen der Gefahr für den Beifahrer ab. Aufgrund dichten Verkehrs wechselte der 44-Jährige auf den Seitenstreifen, kollidierte in Höhe der Anschlussstelle Lengsdorf mit einer Bordsteinkante und stürzte. (jk/de)

