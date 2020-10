Polizei Köln

POL-K: 201022-2-K Polizisten stellen mutmaßliche Räuber kurz nach der Tat - Geschädigter schwer verletzt

Köln (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Donnerstag (22. Oktober) im Stadtteil Deutz zwei mutmaßliche Räuber (22, 24) kurz nach der Tat vorläufig festgenommen. Der ältere der beiden Männer hat den Überfall bereits eingeräumt. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, erst das Vertrauen eines Kölnbesuchers (21) gewonnen und ihn anschließend gegen 3 Uhr auf der Siegburger Straße zusammengeschlagen zu haben. Als der 21-Jährige bereits am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingeschlagen und ihm Schmuck, Handy und Geldbörse geraubt haben. Zu Fuß seien sie anschließend in Richtung Poll geflüchtet. Der Überfallene hatte derweil einen vorbeifahrenden Autofahrer um Hilfe gebeten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zeitgleich trafen Polizisten im Rahmen der Fahndung erst auf den 24-Jährigen, später auch auf einem angrenzenden Gelände auf den jüngeren der Tatverdächtigen. Beide hatten noch Teile der Beute bei sich oder entlang ihres Fluchtweges verteilt. Sie werden sich nun wegen Raubes und Körperverletzung verantworten müssen. (cr/de)

