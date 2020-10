Polizei Köln

POL-K: 201022-1-K Lebensgefährtin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. Oktober) hat die Polizei Köln einen 24-jährigen Mann in einem Hostel in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin (51) bei einem Streit in einem der Zimmer geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Eine Mitarbeiterin des Hostels hatte gegen 16 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sich die 51-Jährige aus dem Zimmer an die Rezeption geflüchtet hatte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, welches sie nach einer Untersuchung verließ.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln dauern an. (as/de)

