Polizei Köln

POL-K: 201021-1-K Zeugensuche nach Diebstahl von Porsche Cayenne

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21. Oktober) haben Unbekannte einen schwarzen Porsche Cayenne von einem Privatparkplatz im Stadtteil Junkersdorf gestohlen. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl auf dem Schlehdornweg zwischen 1 Uhr und 9 Uhr geben können.

Seit Anfang September sind insgesamt sieben Porsche in den linksrheinischen Stadtteilen Ossendorf, Braunsfeld, Junkersdorf, Sülz, Rondorf, Marienburg, Bayenthal entwendet worden. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Taten im Zusammenhang stehen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 74 zu wenden. (as/de)

