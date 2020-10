Polizei Köln

POL-K: 201020-4-K Zwei polizeibekannte Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (19. Oktober) ein polizeibekanntes Ehepaar (beide 47) in Köln-Nippes bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat festgenommen. Der Bosnier und die Kroatin haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 12 Uhr fielen die Taschendiebe erstmalig auf, weil sie auffällig Passanten und ihre mitgeführten Wertsachen auf dem Eigelstein musterten. Die eingesetzten Zivilpolizisten folgten dem Paar durch mehrere Straßen und beobachteten wenig später, wie die Frau einer 79-Jahre alten Kölnerin die Geldbörse sowie das Mobiltelefon aus dem Rucksack zog. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell