Polizei Köln

POL-K: 201019-5-K/BN/Belgien Polizei Köln beendet mutmaßliche Freiheitsberaubung

Köln (ots)

Polizei Köln und Staatsanwaltschaft Bonn geben bekannt:

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montagmittag (19. Oktober) einen 36 Jahre alten Mann in einem Haus in Bad Godesberg festgenommen. Er steht im Verdacht, eine Frau (18) in Belgien in ein Auto gezogen und nach Bonn verschleppt zu haben. Gegen 3.30 Uhr hatte das Bundeskriminalamt die Polizei Köln über den Vorfall informiert. Umgehend übernahm die Polizei Köln die Einsatzführung. Fahnder entdeckten schnell die Spur nach Bonn. Hier trafen die Einsatzkräfte sowohl auf den Tatverdächtigen als auch auf die 18-Jährige. Zur Klärung der genauen Hintergründe vernehmen Kriminalbeamte der Polizei Bonn derzeit die beiden Beteiligten. Mit weiteren Erkenntnissen ist frühestens am Dienstag zu rechnen. Ab dann nimmt die Polizei Bonn Rückfragen entgegen. (cr/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell