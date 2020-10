Polizei Köln

POL-K: 201019-4-K Zwei Frauen angegriffen und eine von ihnen lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Die Polizei Köln ermittelt seit Sonntag (18. Oktober) in zwei Fällen, bei denen (Ex-)Lebensgefährten ihre Partnerinnen (16, 29) angegriffen haben sollen. Die 16-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden.

Bei der ersten Tat im Stadtteil Vogelsang, entdeckte eine Freundin der Geschädigten die schwer verletzte Schülerin (16) gegen 3.30 Uhr in einem Gebüsch in einem Parkgeländes am Goldammerweg. Aufgrund der im Krankenhaus festgestellten Verletzungen gehen die Ermittler von einem Sexualdelikt aus. Nach ersten Ermittlungen ist der Freund (22) der Jugendlichen dringend verdächtig, dem Mädchen die lebensgefährlichen Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Beamte nahmen ihn am Sonntagnachmittag in der Wohnung seiner Eltern fest. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Sonntagnachmittag riefen Zeugen in Köln-Merheim die Polizei, weil dort nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen ein Mann (37) auf der Fußfallstraße mit einem spitzen Gegenstand auf seine Ex-Frau (29) eingestochen haben soll. Er flüchtete mit einem Auto vom Tatort, kam aber wenig später zurück. Als Polizisten ihn anhalten wollten, flüchtete er erneut, verursachte aber auf der Flucht einen Verkehrsunfall. Beamte nahmen ihn daraufhin fest. Die Verletzte hatte sich nach dem Angriff zu einer Nachbarin begeben und war von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cr/de)

