Die Polizei Köln fahndet nach einem Mann, der am 16. Mai einem Bewusstlosen (24) auf dem Wiener Platz ein Smartphone gestohlen haben soll. Der zwischen 35 und 45 Jahre alte Mann soll einen grünen Parka und eine Kappe mit Emblem getragen haben. Am 16. Mai war der Eigentümer des Mobiltelefons nach einer Körperverletzung in eine Klinik eingeliefert worden und hatte dort festgestellt, dass sein Smartphone fehlte. Als Polizisten sich die gespeicherten Videoaufnahmen vom Wiener Platz ansahen, stellte sich heraus, dass der junge Mann zeitweise ohne Bewusstsein auf der Platzfläche gelegen hatte. Auch der Grund für das fehlende Handy fand sich auf der Aufzeichnung. Darauf ist zu sehen, dass der Gesuchte sich um 1.25 Uhr zu dem am Boden liegenden Mann herunterbeugt und ihm das Smartphone aus der Jackentasche zieht.

Im Zuge der Ermittlungen zur vorausgegangenen Körperverletzungen konnte der Gesuchte bislang nicht identifiziert werden. Hinweise zur Identität des Mannes und/oder seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/koeln-diebstahl

