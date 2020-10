Polizei Köln

POL-K: 201019-2-K Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Räuber mit Schusswaffe

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera am Bahnhof Deutz fahndet die Polizei Köln nach einem mutmaßlichen Räuber, der am 20. September einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert haben soll. Hinweise zu dem Unbekannten und/oder zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Nach Aussage eines Zeugen soll der Gesuchte gegen 2.40 Uhr im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnsteig der S-Bahn Haltestelle auf Gleis 9 eine Schusswaffe mit goldenem Lauf aus dem Hosenbund gezogen und auf sein Gegenüber gerichtet haben. Da der Bedrohte kein Geld hatte, ließ der Mann von ihm ab, steckte die Schusswaffe in den Hosenbund und hielt sich weiter auf dem Bahnsteig auf. (al/de)

Aufnahmen des Verdächtigen können unter folgendem Link abgerufen werden:

http://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/Fahndungsportal/Lists/Unbekannte%20Tatverdchtige/DispForm.aspx?ID=17702

Aufgrund von technischen Problemen kann der Link derzeit nicht abgerufen werden. Sobald das Problem behoben ist, informieren wir über eine gesonderte Pressemeldung.

