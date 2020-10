Polizei Köln

POL-K: 201019-1-K 81-jährige Radfahrerin stirbt nach Sturz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (17. Oktober) in Köln- Zollstock ist eine Radfahrerin (81) ihren schweren Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die Kölnerin war gegen 10 Uhr auf der Vorgebirgsstraße in Fahrtrichtung Bonner Wall gestürzt und mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Zeugen und Ersthelfer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/de)

