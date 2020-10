Polizei Köln

POL-K: 201018-1-LEV Rollerfahrer stößt mit Radfahrerin zusammen - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Am Samstagabend (17. Oktober) sind auf der Fixheiderstraße in Leverkusen-Opladen nach aktuellem Ermittlungsstand ein Rollerfahrer (27) und eine Radfahrerin (51) auf einem parallel zur Schnellstraße verlaufenden Radweg frontal zusammengestoßen. Der 27-Jährige und die 51-Jährige wurden schwer verletzt. Die Sozia (34) des Rollerfahrers, der in Richtung Opladen fuhr, erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten stammen aus Leverkusen. Das an dem Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen gehört nicht zu dem Fahrzeug. Zur Spurensicherung war das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln eingesetzt. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell