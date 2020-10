Polizei Köln

POL-K: 201016-4-K Dooring-Unfall - zwei Radfahrende verletzt

Köln (ots)

Eine aufschwingende Beifahrertür ist am Donnerstagmorgen (15. Oktober) einer E-Bikerin (63) sowie einem ihr folgenden Radfahrer (52) in der Neustadt-Süd zum Verhängnis geworden. Die Frau kollidierte mit der Tür und fiel auf den Radweg - der Fahrer des Trekkingrades stürzte über sie. Die 52-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit Prellungen und Knochenbrüchen in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der stadtauswärts führenden Seite des Radwegs der Aachener Straße. Nach ersten Ermittlungen hatte die 19 Jahre alte Beifahrerin des Autos nach dem Einparken die Tür geöffnet und die E-Bikerin auf dem Radweg erfasst. (al/de)

