Polizei Köln

POL-K: 201015-4-K/GL/BAB Kleintransporter fährt in Unfallstelle - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln mit Beteiligung mehrerer Fahrzeuge sind am Donnerstagmorgen (15. Oktober) der 27 Jahre alte Fahrer eines VW Jetta und seine Beifahrerin (23) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der 27-Jährige gegen 5.10 Uhr in Höhe der Rastanlage Remscheid vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, fuhr dort ungebremst auf das Heck eines langsamer fahrenden Sattelzuges auf und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Fiat-Kleintransporter kollidierte mit dem stehenden Jetta und wurde durch den Aufprall nach rechts gegen den Sattelzug geschleudert. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten VW-Fahrer in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin erlitt eine Rippenprellung. Die Autobahn in Richtung Köln war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt. (al/de)

