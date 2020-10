Polizei Köln

POL-K: 201015-2-LEV Nissan überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Nissan X-Trail mit einem Kleintransporter sind am Donnerstagmorgen (15. Oktober) beide Fahrer (83,47) auf der Bismarckstraße in Leverkusen-Küppersteg schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 83-jährige Fahrer des Nissan gegen 9.40 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Robert-Blum-Straße in den Gegenverkehr und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Kleintransporter. Der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte befreiten den Senior und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt eine Nasenfraktur. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/de)

