Polizei Köln

POL-K: 201015-1-K Polizisten nehmen islamistischen Gefährder fest

Köln (ots)

Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen (15. Oktober) einen islamistischen Gefährder in Köln festgenommen. Der 18-Jährige ist u.a. dringend verdächtig, in mehreren Fällen um Mitglieder oder Unterstützer für die ausländische terroristische Vereinigung "Islamischer Staat (IS)" geworben zu haben. Er wird heute noch dem zuständigen Haftrichter des Oberlandesgerichts Düsseldorf vorgeführt. (jk/rr)

