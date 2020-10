Polizei Köln

POL-K: 201014-3-K Kölner springt aus fahrender Straßenbahn - schwer verletzt

Köln (ots)

Um seinen Hund zu retten, ist ein 33 Jahre alter Mann am Dienstagabend (13. Oktober) in Köln Zollstock aus einer fahrenden Straßenbahn (Linie 12) gesprungen. Beim Sturz auf den Hönninger Weg zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu. Sein Hund blieb unverletzt.

Gegen 17.30 Uhr war der Mann in die Bahn eingestiegen. Nachdem sich die Tür des Waggons geschlossen hatte, stand sein angeleinter Hund allerdings noch auf dem Bahnsteig am Eifelplatz und wurde von der in Richtung Südfriedhof anfahrenden Bahn mitgezogen. Der 33-Jährige betätigte die Notbremse, entriegelte die Tür, löste dadurch die Leine des Vierbeiners und sprang hinterher. (al/de)

