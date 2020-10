Polizei Köln

POL-K: 201014-2-K Erneut Seniorin die Handtasche geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf eine Seniorin (83) durch zwei Männer am Dienstagnachmittag (14. Oktober) in Köln-Zollstock prüfen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 einen Zusammenhang zu einem Handtaschenraub von Montagnachmittag (13. Oktober) in Köln-Bocklemünd (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4732661). Vorgehensweise und Beschreibung der Räuber ähneln sich. In beiden Fällen waren die als auffallend klein und dunkelhaarig beschriebenen Täter mit einem Pkw unterwegs. Während einer "Schmiere" stand, ging sein Komplize die Seniorinnen körperlich an und erbeutete die Handtaschen der Kölnerinnen.

Bei der Tat in Köln-Zollstock stoppte gegen 17.30 Uhr ein grauer Pkw neben der Rentnerin, die auf dem Gehweg der Vorgebirgsstraße unterwegs war. Zwei als etwa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschriebene Männer stiegen aus und gingen auf die 83-Jährige zu. Der etwa 1,60 Meter große Haupttäter schubst die Frau und griff sich die an ihrer Gehhilfe hängende Handtasche. Dem Mann sollen mehrere Schneidezähne gefehlt haben. Sein Komplize, der etwas abseits stand, soll circa 10 Zentimeter größer gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. In ihrem Fahrzeug mit gelben Kennzeichen sowie den Buchstaben F und H flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell