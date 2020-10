Polizei Köln

POL-K: 201014-1-K Seniorin von Trickdieb in Wohnung bestohlen - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Ein Unbekannter, der sich als Qualitätskontrolleur eines Lebensmittel-Lieferdienstes ausgegeben hat, hat am Montagmorgen (12. Oktober) eine Seniorin in Köln-Deutz bestohlen. Gegen 9 Uhr klingelte der Unbekannte nach Angaben der 84-Jährigen, worauf sie ihn in ihre Wohnung ließ. Während die Rentnerin in der Küche beschäftigt war, durchwühlte der etwa 1,85 bis 1,90 Meter große, muskulöse Täter ihr Schlafzimmer und verließ die Wohnung wenig später mit ihrem Bargeld und Schmuckstücken. Als die Rentnerin bemerkte, dass Bargeld und Schmuck fehlten, war der Dieb schon lange weg. Hinweise zu dem Diebstahl in dem Mehrfamilienhaus auf der Deutzer Freiheit nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Kriminalprävention der Polizei Köln rät:

Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Wenn Sie nicht sicher sind, ob jemand möglicherweise unter falschen Angaben in Ihre Wohnung möchte, überprüfen Sie die Angaben durch einen Anruf oder wenden Sie sich an Angehörige oder eine andere Vertrauensperson. (he/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell