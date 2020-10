Polizei Köln

POL-K: 201013-3-K VW-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagabend (12. Oktober) ist ein Ford-Fahrer (19) auf dem Militärring im Stadtteil Ossendorf ungebremst in die Beifahrerseite eines VW gefahren. Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Fahrerin (30) aus dem Tiguan, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert war und sich darin verkeilt hatte. Der Fahrer des Fiesta sowie sein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten einen Schock.

Nach ersten Unfallermittlungen war der junge Mann gegen 21.30 Uhr auf dem Militärring in Richtung Longerich unterwegs und stieß ungebremst mit dem nach links in die Alte Escher Straße abbiegenden SUV der 30-Jährigen zusammen. Die Ermittlungen zu den genauen Ursachen des Zusammenstoßes dauern an. (al/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell