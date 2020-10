POL-K: 201013-1-K Porsche 911 GT 3 in Ossendorf gestohlen - Zeugensuche

Polizei Köln

Porsche 911 GT 3 in Ossendorf gestohlen - Zeugensuche

Nach dem Diebstahl eines Porsche 911 GT 3 sucht die Polizei Köln dringend Zeugen, die Hinweise zu der Straftat und dem Verbleib des wertvollen Autos machen können. Nach derzeitigem Sachstand soll ein Berechtigter das Auto am frühen Montagmorgen (12. Oktober) gegen 4 Uhr in der Käthe-Paulus-Straße in Köln-Ossendorf abgestellt haben. Gegen 9 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl seines Wagens und alarmierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen nutzen die unbekannten Autodiebe mutmaßlich die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung um das Fahrzeug zu entwenden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Fachleute der Kölner Kriminalprävention raten in diesem Zusammenhang dringend, Autoschlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in einer speziellen Schutzhülle oder Blechdose zu lagern. So kann ein unberechtigtes Abfangen der Funksignale effektiv verhindert werden. (jk/de)

