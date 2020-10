Polizei Köln

POL-K: 201012-7-K/BAB Familie bei Alleinunfall auf BAB 61 schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (12. Oktober) haben vier Insassen eines Audi bei einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 61 schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen geriet der schwarze A6 hinter der Anschlussstelle Miel nach rechts in den aufsteigenden Böschungsbereich, überschlug sich, schleuderte über die Seitenschutzplanke auf die Fahrbahn zurück und blieb dort auf der Beifahrerseite liegen. Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten den 65-jährigen Fahrer, seine gleichaltrige Ehefrau sowie deren Tochter (29) und ihren Ehemann (34) in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert derzeit die Spuren.

Die BAB 61 ist aktuell in Fahrtrichtung Kerpen ab der Anschlussstelle Rheinbach voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. (as/de)

