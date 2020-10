Polizei Köln

POL-K: 201012-6-K Polizisten stoppen illegales Autorennen - AMG Mercedes beschlagnahmt

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Samstagabend (10. Oktober) nach einem illegalen Rennen und einem Beinahe-Unfall in der Neustadt-Nord den 475-PS AMG Mercedes eines der Beteiligten (20) beschlagnahmt. Nach einem positiven Drogentest ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund an. Unklar ist derzeit noch, ob der junge Mann überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zwei AMG-Mercedes waren den Polizeibeamten gegen 21.30 Uhr auf dem Ebertplatz aufgefallen, da deren Fahrer vor der Ampel der Riehler Straße in Fahrtrichtung Zoobrücke die Motoren aufheulen ließen und bei Grünlicht mit durchdrehenden Reifen beschleunigten. In Höhe der Elsa-Brandström-Straße rasten die beiden am Rennen beteiligten Fahrzeuge auf ein langsamer fahrendes Auto auf dem rechten Fahrstreifen zu. Die verfolgenden Polizisten registrierten, dass die Bremslichter des rechts fahrenden AMG Mercedes in schneller Folge blinkten (adaptives Bremslicht). Dies ist immer dann der Fall, wenn der Fahrer eine Gefahren-/Vollbremsung einleitet. Damit endete auch die Verfolgung. Die Polizisten verhinderten die Weiterfahrt des 20-Jährigen. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des zweiten Mercedes dauern noch an.

Abseits dieses Rennens stellten Zivilfahnder der Kölner Verkehrspolizei am Samstagabend bei Verkehrskontrollen im Kölner Stadtgebiet insgesamt vier technisch-manipulierte Autos sicher. 15 Mal war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge durch Manipulationen erloschen. (al/de)

