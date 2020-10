Polizei Köln

POL-K: 201012-5-K Polizisten erkennen Räuber an auffälliger Kleidung - Untersuchungshaft

Köln (ots)

An seiner besonders auffälligen Kleidung haben Polizisten am Samstagabend (10. Oktober) in der Kölner Innenstadt einen wegen Raubes Tatverdächtigen (36) erkannt und den Mann auf der Domstraße vorläufig festgenommen. Dem bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten Polizeibekannten wird vorgeworfen, eine Woche zuvor einen Senior überfallen zu haben. Anhand gestochen scharfer Bilder einer Überwachungskamera hatten die Beamten den Tatverdächtigen wiedererkannt. Der Haftrichter schickte den Beschuldigten noch am Wochenende in Untersuchungshaft. Raubermittler der Polizei Köln prüfen derzeit, ob der 36-Jährige noch für sechs gleichgelagerte Überfälle auf Senioren verantwortlich ist.

Mit Rollator und Einkaufstüten hatte ein Rentner (76) am Freitagabend (2. Oktober) sein Wohnhaus in der Domstraße erreicht. Als er gegen 19.30 Uhr die Tür aufschloss, soll ihn der 36-Jährige angesprochen und Hilfe angeboten haben. Ungefragt soll der Täter dem betagten Mann in den Hausflur gefolgt sein und ihn dort trotz Gegenwehr durchsucht haben. Nach dem Überfall flüchtete der Täter und ließ den Senior mit leichten Verletzungen zurück. (he/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell