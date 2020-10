Polizei Köln

POL-K: 201012-2-K Seniorin im Hausflur ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagabend (10. Oktober) hat ein unbekannter Mann eine Seniorin (84) im Treppenhaus ihres Wohnhauses in Köln-Raderthal überwältigt und ihr Smartphone geraubt. Der etwa 25-Jährige, 1,65 Meter große Mann mit dunklen Haaren und Schnäuzer flüchtete anschließend über den Raderthalgürtel. Der Gesuchte soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage der 84-Jährigen hatte sie dem Unbekannten gegen 18.20 Uhr auf Klopfen die Haustür des Mehrfamilienhauses geöffnet. Als sie sich dann zu ihrem Briefkasten umdrehte, umklammerte der Räuber sie plötzlich von hinten, nahm sie in den Würgegriff und raubte ihr Handy. Danach schubste er sie zu Boden und rannte weg. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as/de)

