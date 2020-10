Polizei Köln

POL-K: 201011-2-K Nächtliche Schussabgaben auf Wettbüro - Zeugensuche

Köln (ots)

Mindestens zwölf Schüsse auf ein zu diesem Zeitpunkt geschlossenes Wettbüro im Kölner Ortsteil Vingst haben in der Nacht auf Samstag (10. Oktober) ein oder mehrere Unbekannte abgefeuert. Anwohner gaben an, gegen 3 Uhr mehrere Knallgeräusche gehört zu haben. Polizisten stellten ein Dutzend Einschusslöcher an der Vorderfront des Gebäudes an der Ostheimer Straße fest. Am Samstagvormittag hatte eine Reinigungskraft die Beschädigungen bemerkt. Der Inhaber (58) alarmierte daraufhin die Polizei. Unter Hinzuziehung eines Sprengstoffspürhundes der Bundespolizei stellten die Beamten diverse Patronenhülsen sowie Projektile sicher. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 15 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

